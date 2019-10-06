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Президент Азербайджана оценил отношения с Россией 

RT на русском + ещё 1 37 минут назад
Президент Азербайджана оценил отношения с Россией
Фото: globallookpress.com
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что считает Россию одним из важнейших партнеров, отношения с которым не зависят от внешнеполитической конъюнктуры.
«Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. На самом деле это так. Потому что мы и соседи, и добрые друзья», — приводит Интерфакс слова Алиева.
Он отметил, что «за последнее время наши отношения стали намного более эффективными и качественными».
Ранее иинистр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2018 году составил $2,5 млрд
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Политика , Ильхам Алиев , Шахин Мустафаев , Интерфакс , Азербайджан
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