Расторгуев рассказал о попытке отдать Путину $100

Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов

Более десяти лет назад после гала-концерта в Кремле певца пригласили в зал к главе государства. Там Путин подарил ему кортик. Расторгуев вспомнил народную примету: если человек дарит холодное оружие, нужно отблагодарить его монетой любого достоинства, чтобы с ним не поссориться. Но у него в тот момент не оказалось при себе мелочи, только валюта.

"В кармане завалялась стодолларовая бумажка. Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал: нормально", — цитирует лидера "Любэ" НТВ.

Президент оценил жест Расторгуева, но от денег отказался.