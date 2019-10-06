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Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов 

РИА Новости 22 минуты назад
Расторгуев рассказал о попытке отдать Путину $100
Фото: РИА Новости
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев рассказал, как пытался отдать президенту Владимиру Путину сто долларов.
Более десяти лет назад после гала-концерта в Кремле певца пригласили в зал к главе государства. Там Путин подарил ему кортик. Расторгуев вспомнил народную примету: если человек дарит холодное оружие, нужно отблагодарить его монетой любого достоинства, чтобы с ним не поссориться. Но у него в тот момент не оказалось при себе мелочи, только валюта.
"В кармане завалялась стодолларовая бумажка. Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал: нормально", — цитирует лидера "Любэ" НТВ.
Президент оценил жест Расторгуева, но от денег отказался.
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Политика , Николай Расторгуев , Владимир Путин , НТВ
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