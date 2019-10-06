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ФБР отказалось комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой 

ТАСС 1 час назад
Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказывается комментировать ситуацию с задержанием для допроса сотрудниками службы депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в воскресенье в пресс-службе ФБР.
«Неприемлемые действия»: РФ направила США ноту из-за Юмашевой
"У нас нет комментариев [по данной ситуации]", — ответил представитель ФБР на просьбу пояснить причины задержания Юмашевой.
В воскресенье МИД РФ заявил решительный протест властям США в связи с этой ситуацией и назвал произошедшее очередной враждебной акцией.
В субботу посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей.
Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.
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Политика , Видео , Нью-Йорк
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