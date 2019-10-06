ФБР отказалось комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказывается комментировать ситуацию с задержанием для допроса сотрудниками службы депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в воскресенье в пресс-службе ФБР.

"У нас нет комментариев [по данной ситуации]", — ответил представитель ФБР на просьбу пояснить причины задержания Юмашевой.

В воскресенье МИД РФ заявил решительный протест властям США в связи с этой ситуацией и назвал произошедшее очередной враждебной акцией.

В субботу посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа. По словам Антонова, посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.