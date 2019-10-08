Путин соболезнует в связи со смертью Бушмина

Путин выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Бушмина

"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Евгения Викторовича Бушмина. Евгений Викторович был авторитетным общественным и государственным деятелем, настоящим профессионалом. Он трудился с полной самоотдачей. Достойно решая общественные задачи, за годы работы в Совете Федерации внес значимый личный вклад в развитие парламентаризма в нашей стране. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег. Президент России Владимир Владимирович Путин", — зачитал Кириенко письмо с соболезнованиями.

Бушмин умер 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни.