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Путин выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Бушмина 

ТАСС + ещё 26 1 час назад
Путин соболезнует в связи со смертью Бушмина
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью от продолжительной болезни вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина. Текст соболезнования в ритуальном зале Центральной клинической больницы, где во вторник проходит панихида, зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Евгения Викторовича Бушмина. Евгений Викторович был авторитетным общественным и государственным деятелем, настоящим профессионалом. Он трудился с полной самоотдачей. Достойно решая общественные задачи, за годы работы в Совете Федерации внес значимый личный вклад в развитие парламентаризма в нашей стране. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег. Президент России Владимир Владимирович Путин", — зачитал Кириенко письмо с соболезнованиями.
На панихиде, в частности, присутствуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, губернатор Ростовской области, которую Бушмин представлял в Совфеде, Василий Голубев.
Бушмин умер 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни.
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Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Татьяна Голикова , Евгений Бушмин , Эльвира Набиуллина , Василий Голубев , Михаил Задорнов , Сергей Кириенко , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Совет Федерации , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Центральный банк России
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