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Конте выступил за восстановление G8 с участием России 

ТАСС 1 час назад
Конте выступил за восстановление G8 с участием России
Фото: Reuters
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступает за восстановление Группы восьми (G8) с участием России с целью более эффективного решения геополитических проблем по всему миру. Он сообщил об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете The Washington Post.
Премьера попросили подтвердить информацию о том, что он согласился с позицией президента США Дональда Трампа — инициативой возвращения к G8.
"Это правда. Я поддержал эту инициативу, потому что мне казалось, что если бы Россия и ее президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас было бы больше шансов урегулировать наиболее серьезные геополитические кризисы во всем мире", — ответил Конте.
Как сообщил ранее телеканал CNN, Трамп на прошедшем в конце августа саммите Группы семи во французском Биаррице настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы. Согласие с Трампом тогда, по данным CNN, выразил Конте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 августа, что возвращение к G8 для Москвы не является самоцелью. Многие вопросы эффективнее решать в формате G20, пояснил Песков. Как он напомнил, Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах. 26 августа Песков добавил, что в Кремле не считают возможным возвращаться к формату "восьмерки" без консенсуса всех стран Группы семи.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Washington Post , CNN , Италия , США
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