Конте выступил за восстановление G8 с участием России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступает за восстановление Группы восьми (G8) с участием России с целью более эффективного решения геополитических проблем по всему миру. Он сообщил об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете The Washington Post.

Премьера попросили подтвердить информацию о том, что он согласился с позицией президента США Дональда Трампа — инициативой возвращения к G8.

"Это правда. Я поддержал эту инициативу, потому что мне казалось, что если бы Россия и ее президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас было бы больше шансов урегулировать наиболее серьезные геополитические кризисы во всем мире", — ответил Конте.

Как сообщил ранее телеканал CNN, Трамп на прошедшем в конце августа саммите Группы семи во французском Биаррице настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы. Согласие с Трампом тогда, по данным CNN, выразил Конте.