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Песков объяснил, почему Путин ответил на выкрик грузинской журналистки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Песков объяснил ответ Путина на выкрик грузинки
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам вне зависимости от страны, которую они представляют, если ему кажется важным их вопрос, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал ответ главы государства журналистке канала «Рустави-2», которая выкрикнула свой вопрос российскому лидеру на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист», — передает ТАСС заявление Пескова, прозвучавшее в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Представитель Кремля отметил, что Путин «весьма терпеливо и аргументированно предпочитает свою позицию доводить до визави».
При этом, отвечая на вопрос журналистки «Рустави-2» о наличии сигналов из Тбилиси по налаживанию отношений с Москвой, Песков отметил, что в России видели «сигналы толпы и властей, которые этой толпе попустительствовали». И эти сигналы российской стороне не понравились, подчеркнул он.
«Вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов», — добавил Песков.
Напомним, в прямом эфире «Рустави-2» теперь уже бывший ведущий Георгий Габуния оскорбил российского лидера. Путин тогда заявил, что «слишком много чести» для Габунии возбуждать против него дело в России.
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Политика , Кавказ , Дмитрий Песков , Георгий Габуния , Владимир Путин , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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