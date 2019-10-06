Песков объяснил ответ Путина на выкрик грузинки

Песков объяснил, почему Путин ответил на выкрик грузинской журналистки

Так Песков прокомментировал ответ главы государства журналистке канала «Рустави-2», которая выкрикнула свой вопрос российскому лидеру на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист», — передает ТАСС заявление Пескова, прозвучавшее в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля отметил, что Путин «весьма терпеливо и аргументированно предпочитает свою позицию доводить до визави».

При этом, отвечая на вопрос журналистки «Рустави-2» о наличии сигналов из Тбилиси по налаживанию отношений с Москвой, Песков отметил, что в России видели «сигналы толпы и властей, которые этой толпе попустительствовали». И эти сигналы российской стороне не понравились, подчеркнул он.

«Вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов», — добавил Песков.