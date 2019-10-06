Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских

Берлинская стена стала для русских символом холодной войны и надежды на большую свободу, а ее падение — свидетельством поражения и «унижения». Об этом говорится в статье немецкого издания Das Erste.

Журналисты утверждают, что русские изначально обрадовались объединению Германии, но, «протрезвели», ощутив на себе последствия этого события.

«Все большее число советских республик стали требовать независимости от Москвы. Из-за перемен в системе у многих возникли проблемы», — отмечается в публикации.

Автор пишет, что крах Советского Союза русские восприняли не как «триумф демократии», а как «унижение». По мнению автора материала, Берлинская стена была не просто границей, а символом холодной войны и силы. Ее падение стало для многих доказательством поражения в противостоянии.

Отдельно указывается в материале отношение русских к тем политикам, «из-за которых все произошло». Утверждается, что в отличие от немцев, русский народ относится к ним негативно. Немецкое издание, в частности, сравнило канцлера ФРГ Гельмута Коля и первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева . Если первый был не таким «запоминающимся» из-за своей «нехаризматичной фигуры», то второго помнят хорошо и «не любят», говорится в материале. Das Erste отмечает, что в российских учебниках по истории сказано о том, что «за весь срок правления Горбачев не предложил ни одной позитивной идеи».

2 октября сообщалось, что более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе. Они считают, что могут менее свободно выражать свое мнение по каким-либо общественно-политическим вопросам, менее защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, а также остались недовольны тем, как работает демократия в стране.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Только отрезок в 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.