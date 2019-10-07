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Захарова: Трамп называет своими словами то, что делали предшественники 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Президент США Дональд Трамп является первым главой американского государства, который не стесняется называть своими именами вещи, которые делали его предшественники, но так прямо о них не высказывались. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозу американского лидера "стереть экономику Турции с лица земли".
"Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники", — написала она в понедельник на своей странице в Facebook.
Ранее Трамп, говоря о действиях Турции в Сирии, обещал "стереть с лица земли экономику Турции", если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения. 7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.
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Комментарии7
Политика , США , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД
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