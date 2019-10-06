Помпео оценил шум вокруг разговора Трампа и Зеленского

Помпео назвал «глупой игрой» попытки расследовать разговор Трампа и Зеленского

Он заявил, что подобные расследования носят бесполезный характер, а также не будут способствовать процветанию демократии.

По мнению госсекретаря, тот факт, что "мир не сосредотачивается на важных вещах" и том, что затрагивает жизни реальных людей, является неправильным.

Помпео также назвал попытки расследования переговоров лидеров США и Украины "глупой игрой".

Ранее сообщалось, что Помпео не принес в конгресс документы по Украине.