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Помпео назвал «глупой игрой» попытки расследовать разговор Трампа и Зеленского 

Газета.Ru 31 минуту назад
Помпео оценил шум вокруг разговора Трампа и Зеленского
Фото: ТАСС
Госсекретарь США Майк Помпео высказался об идее расследования телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.
Он заявил, что подобные расследования носят бесполезный характер, а также не будут способствовать процветанию демократии.
По мнению госсекретаря, тот факт, что "мир не сосредотачивается на важных вещах" и том, что затрагивает жизни реальных людей, является неправильным.
Помпео также назвал попытки расследования переговоров лидеров США и Украины "глупой игрой".
Ранее сообщалось, что Помпео не принес в конгресс документы по Украине.
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Политика , В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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