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Посол оценил вероятность ядерной войны России и США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 28 минут назад
Раскрыта вероятность ядерной войны России и США
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, как относится к заявлениям о том, что ядерная война близко.
Он «совершенно не согласен с теми», кто придерживается такой точки зрения. Однако, как подчеркнул Антонов, необходимо «избежать возможности войны», а для этого требуется «восстановить все каналы связи», передает РИА «Новости».
Посол заявил, что Москва «не заинтересована в гонке вооружений». Россия решила наземные ракеты средней и меньшей дальности «в Европе и других регионах», пока такие ракеты там не разместят США. Российская сторона призывает НАТО «присоединиться к такому мораторию».
В том случае, если США все же «разместят такие ракеты вблизи нашей страны», то России придется защищаться.
Антонов призвал «сесть в Женеве, или Москве или Вашингтоне и очень серьезно взяться за эти вопросы».
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Политика , Армия , Анатолий Антонов , НАТО , РИА Новости , США
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