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Медведев рассказал о выплачивающих долги «кубинских друзьях» 

Lenta.ru 1 час назад
Медведев: сейчас наши кубинские друзья платят
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Куба рассчитывается по всем долгам перед Москвой и погасит их полностью. Об этом глава правительства рассказал в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.
«В отличие от того, что было некоторое время назад — допустим, еще лет 20-30 назад, в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал, сейчас наши кубинские друзья платят», — сказал он. По словам Медведева, лидер страны Мигель Диас-Канель Бермудес заверил российскую сторону, что «если мы где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы все погасим».
Во время общения с Медведевым Брилев напомнил, что Россия и Куба имеют уникальное соглашение, согласно которому Москва списала Гаване 90 процентов долгов, а остальные десять выплачиваются на очень выгодных условиях.
Как подсчитал принадлежащий Григорию Березкину РБК, в 2014 году президент России Владимир Путин списал Кубе 31,7 миллиарда долларов из 35. С учетом дополнительных кредитных линий, выданных с 2015 года, общая сумма задолженности составляет примерно 3,2 миллиарда долларов.
Ранее Медведев заявил, что Россия продолжит укреплять стратегическое партнерство с Кубой. По словам главы правительства, стороны договорились «дальше оказывать активную поддержку совместным масштабным проектам в самых разных сферах — и транспорта, и инфраструктуры, и сельского хозяйства, и энергетики, и высоких технологий, и цифрового развития».
Премьер-министр России находился на Кубе с двухдневным визитом 3 и 4 октября.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Медведев , Григорий Березкин , Сергей Брилев , Владимир Путин , РБК , Куба , Москва
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