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Вице-премьер России Борисов встретится в Каракасе с Мадуро 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Вице-премьер России встретится с Мадуро
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в субботу в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщили в аппарате зампреда российского правительства.
"Запланирована встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро", — сообщили в аппарате.
Там отметили, что российский вице-премьер уже прибыл в Каракас.
Ранее сообщалось, что Борисов совершит рабочую поездку в Каракас, где проведет переговоры со своим коллегой по двухсторонней межправкомиссии. В свою очередь президент Венесуэлы сообщил, что во время визита Борисова будут подписаны экономические соглашения.
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Политика , Юрий Борисов , Николас Мадуро , Правительство РФ , Венесуэла
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