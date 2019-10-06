Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог: запрет на критику Украины по российскому ТВ — шаг к передаче Донбасса Киеву 

Ura.Ru 34 минуты назад
Путин «запретил» критиковать Украину по ТВ
Фото: Reuters
Выступление президента РФ Владимира Путина против критики в адрес Украины на российском телевидении свидетельствует о том, что Москва начала готовиться к передаче Донбасса Киеву. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
По словам специалиста, возвращение Донбасса Украине станет большим ударом для патриотической повестки в России, и в Кремле хотят перестраховаться.
«Чтобы это не выглядело, как предательство, в Москве должны понимать, что мы получаем взамен, отдавая Донбасс Украине. Если это происходит, как сейчас говорится в элитных кругах, ради отмены санкций, то это стыд и позор, потому что санкции не стоят такую цену. Но если мы получим глобальное потепление отношений между РФ и Украиной, то об этом уже можно поговорить», — отметил Бондаренко.
О сближении Донбасса с Киевом заговорили после подписания Россией и Украиной «формулы Штайнмайера» регулирующей конфликт в регионе. Благодаря соглашению, как уточняет телеканал 360, Донецкая и Луганская области могут получить особый статус. Кроме того, предполагается, что выборы в регионе будут проходить по украинским законам.
Ранее президент Путин выступил против критики Украины и украинцев на российских телеканалах. По мнению российского лидера, «братский народ» нельзя выставлять в невыгодном свете, передает RT. Эти слова Путина позднее прокомментировала телеведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева.
Фанаты "Игры престолов" из Якутии подарили Джорджу Мартину статуэтку из серебра
Ura.Ru: последние новости
Путин раскрыл свою мечту Путин раскрыл свою мечту Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко, назвавшего Украину Россией Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко, назвавшего Украину Россией Сотрудник ФБР допросил депутата Госдумы РФ в Нью-Йорке Сотрудник ФБР допросил депутата Госдумы РФ в Нью-Йорке
Комментарии8
Политика , Украина , Олег Бондаренко , Ольга Скабеева , Владимир Путин , Телеканал "360° Подмосковье" , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутата Госдумы час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка
Депутата Госдумы час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка75
«Надо удирать в Россию»
«Надо удирать в Россию»2
Элтон Джон рассказал о спасшей его русской медсестре
Элтон Джон рассказал о спасшей его русской медсестре4
Бузова поинтересовалась чувствами Тарасова
Бузова поинтересовалась чувствами Тарасова
Автору фото больной Заворотнюк грозит тюрьма
Автору фото больной Заворотнюк грозит тюрьма91
Видео
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
00:29
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
Общество
«Мир рухнул»: неприглядная правда о реалити-шоу на Муз ТВ
01:14
«Мир рухнул»: неприглядная правда о реалити-шоу на Муз ТВ
Шоу-бизнес
Медведев посочувствовал Зеленскому
14:46
Медведев посочувствовал Зеленскому
Политика
В Крыму рассказали о «вторжении» украинских дронов
01:19
В Крыму рассказали о «вторжении» украинских дронов
Политика Украина
«Крови много попьют»: как Трампа душат Россией и Украиной
03:42
«Крови много попьют»: как Трампа душат Россией и Украиной
В мире Статьи
ВМС США пополнил новый корабль-невидимка
02:16
ВМС США пополнил новый корабль-невидимка
Армия В мире
Названы два преимущества России в случае ядерного удара
04:18
Названы два преимущества России в случае ядерного удара
Армия
В США указали на «раболепие» Трампа перед Путиным
01:02
В США указали на «раболепие» Трампа перед Путиным
Политика Ближний Восток
Россия подсаживает Кубу на нефтяную иглу
05:13
Россия подсаживает Кубу на нефтяную иглу
Латинская Америка Статьи
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
04:22
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть