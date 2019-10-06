Путин «запретил» критиковать Украину по ТВ

Политолог: запрет на критику Украины по российскому ТВ — шаг к передаче Донбасса Киеву

По словам специалиста, возвращение Донбасса Украине станет большим ударом для патриотической повестки в России , и в Кремле хотят перестраховаться.

«Чтобы это не выглядело, как предательство, в Москве должны понимать, что мы получаем взамен, отдавая Донбасс Украине. Если это происходит, как сейчас говорится в элитных кругах, ради отмены санкций, то это стыд и позор, потому что санкции не стоят такую цену. Но если мы получим глобальное потепление отношений между РФ и Украиной, то об этом уже можно поговорить», — отметил Бондаренко.

О сближении Донбасса с Киевом заговорили после подписания Россией и Украиной «формулы Штайнмайера» регулирующей конфликт в регионе. Благодаря соглашению, как уточняет телеканал 360, Донецкая и Луганская области могут получить особый статус. Кроме того, предполагается, что выборы в регионе будут проходить по украинским законам.