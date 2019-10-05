Медведев посочувствовал Зеленскому

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Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым во внутренний политический конфликт в Соединённых Штатах, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире «Россия 1».
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«Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии», — цитирует Медведева Интерфакс.
Если Зеленский продолжит расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, то «тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы».
При этом если Зеленский «заблокирует это расследование», на него «обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов».
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
В ходе переговоров Зеленский пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
После этого Трамп заявил, что его намерение «покончить с коррупцией» не связано с политикой или политической кампанией против Байдена и его сына.
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Комментарии72
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Интерфакс , США
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