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В словах Путина нашли признаки «постимперского периода» 

News.ru 1 час назад
В словах Путина нашли признаки «постимперского периода»
Фото: kremlin.ru
Выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» демонстрирует, что российская внешняя политика будет менее реакционной, менее защитной и будет меньше полагаться «на грубую военную силу», считают лояльные Кремлю российские эксперты.
Их комментарии приводит Bloomberg. Так, Фёдор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, интерпретирует высказывание главы страны как начало постимперского периода.
По его мнению, политики в Москве осознали, что Грузия, Молдавия и Украина в ближайшее время не присоединятся к ЕС и НАТО, что даёт России возможность «расслабиться».
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что РФ начала играть более глобальную роль в мире. Об этом свидетельствует упоминание Путина о том, что Москва помогала Пекину создать систему оповещения о ракетном нападении.
Я думаю, что мы можем назвать эту новую внешнюю политику консолидацией достижений, которых добилась Россия, — заявил он.
Положение современной России, её влияние в современном мире отмечались практически всеми высокопоставленными ораторами на форуме, который проходит в Сочи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что главным фактором, способствовавшим тому, что Россия преодолела все тяжёлые испытания и вернула своё влияние в мире, является «фактор самого Владимира Путина», поскольку его мужеству, его мудрости, его патриотизму, в первую очередь, обязана страна своими нынешними успехами, писал News.ru.
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Комментарии1
Политика , Ильхам Алиев , Федор Лукьянов , Андрей Кортунов , Владимир Путин , ЕС , Валдайский клуб , НАТО , Bloomberg , Москва
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