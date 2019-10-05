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Жириновский рассказал, что депутатам не хватает места в Госдуме 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Жириновский возмутился количеством депутатов в ГД
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР призвал построить более вместительное здание для народных избранников.
Владимир Путин поручил временно разместить Государственную Думу по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где сейчас находится Дом союзов. Представители Госдумы объяснили переезд ремонтом зала пленарных заседаний.
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский рассказал журналистам о новом здании, перешедшим под контроль Госдумы и пожаловался на тесноту и нехватку пространства.
Он настаивает на необходимости возвести новое красивое функциональное здание Госдумы.
«С 1 ноября это здание будет нам принадлежать. Это временное решение, когда нам добавляют какие-то здания. То, что будет еще одно у нас помещение — это не решает проблем. У нас депутаты в коридорах сидят! Депутаты Государственной думы! Как студенты! Собрания фракций, встречи, выставки — надо строить новое здание. У нас есть уже выделенный участок в Хорошево-Мневники, есть проект. Сейчас у нашего основного здания самый плохой внешний вид. Везде парламенты — великолепные, здания красивые, в Бухаресте, в Париже, Капитолий в Америке. У нас здание как Министерство экономики и Госплана», — пожаловался он.
Ранее сообщалось, что Минфин выделил дополнительные средства на временное размещение Госдумы в Доме союзов, принадлежащее Московской федерации профсоюзов. В следующем году на временный переезд было предложено потратить почти 389 миллионов рублей, а годом позднее — 388 миллионов.
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Комментарии30
Политика , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР , Минэкономразвития , Минфин
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