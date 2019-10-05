Путин раскрыл свою мечту

Президент России Владимир Путин мечтает о том, чтобы россияне стали интересоваться работой власти по жизненно важным вопросам. Об этом он заявил на заседании Наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» в Сочи

На заседании одна из выступающих рассказала, как муниципальные власти в одном из спальных районов Одинцово совместно с местными жителями разукрасили здания.

«Вы сейчас сказали то, о чем я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны», — цитирует Путина RNS.

Президент призвал муниципалитеты работать с жителями ради их блага. По словам российского лидера, тогда страна будет иметь результаты гораздо лучше, чем сейчас.