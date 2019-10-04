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В МИД заявили об отсутствии у России планов размещать ракеты на Кубе 

RT на русском + ещё 1 29 минут назад
МИД назвал условие развертывания ракет на Кубе
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская и кубинская сторона не обсуждали вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности на Кубе. Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, мы такую тему не обсуждали. Нет никаких оснований её рассматривать», — заявил он.
По его словам, существует мораторий на развёртывание ракетных систем до того, пока «не появятся американские системы».
Рябков добавил, что в рамках визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу «никаких даже близко обсуждений этого сюжета не было».
Ранее Медведев прибыл в Гавану, где провёл переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем.
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Политика , Армия , Латинская Америка , Оружие , Дмитрий Медведев , Сергей Рябков , МИД , Куба
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