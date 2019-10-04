Путин рассказал смешную историю о журналистах

Путин рассказал историю о не приехавших на открытие моста журналистах

Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» рассказал историю о журналистах, которые не приехали на открытие моста. «У меня один из знакомых, у него приятель — главный редактор. Пригласил журналистов на открытие моста — никто не приехал. Они потом начали ругаться: что же ты, поросенок такой, никого не прислал? Он говорит: ну что присылать, если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали», — сказал Путин. По словам президента, полезно показывать позитивные вещи, так как это создает мотивацию для дальнейшего созидания. Путин рассказал историю о журналистах, комментируя слова директора РОЦИТ Сергея Гребенникова , который отметил, что пользователи сети не всегда делятся позитивными эмоциями в интернете. По словам выступающего, если такси по заказу не приедет, то этот негатив будет транслироваться в сети в отличие от обратной ситуации, когда такси приехало вовремя. «Я предлагаю на базе платформы «Россия — страна возможностей» запустить конкурс, посвященный добрым эмоциям, назвать его «Счастье есть», и мне кажется, тогда счастье действительно будет», — сказал он.

Устроившая голый протест актриса стала депутатом