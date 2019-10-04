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Путин рассказал историю о не приехавших на открытие моста журналистах 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Путин рассказал смешную историю о журналистах
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей» рассказал историю о журналистах, которые не приехали на открытие моста.
«У меня один из знакомых, у него приятель — главный редактор. Пригласил журналистов на открытие моста — никто не приехал. Они потом начали ругаться: что же ты, поросенок такой, никого не прислал? Он говорит: ну что присылать, если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали», — сказал Путин.
По словам президента, полезно показывать позитивные вещи, так как это создает мотивацию для дальнейшего созидания.
Путин рассказал историю о журналистах, комментируя слова директора РОЦИТ Сергея Гребенникова, который отметил, что пользователи сети не всегда делятся позитивными эмоциями в интернете. По словам выступающего, если такси по заказу не приедет, то этот негатив будет транслироваться в сети в отличие от обратной ситуации, когда такси приехало вовремя.
«Я предлагаю на базе платформы «Россия — страна возможностей» запустить конкурс, посвященный добрым эмоциям, назвать его «Счастье есть», и мне кажется, тогда счастье действительно будет», — сказал он.
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Комментарии1
Политика , Сергей Гребенников , Владимир Путин
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