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Путин заявил, что хочет добиться от чиновников большего привлечения граждан к их работе 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Путин рассказал, чего хочет добиться от чиновников
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин признался, что мечтает о большей вовлеченности граждан в решение чиновниками проблем, которые важны для россиян.
"Очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми", — сказал он на заседании наблюдательного совета организации "Россия — страна возможностей".
Одна из участниц заседания рассказала главе государства о проекте по украшению домов в небольшом микрорайоне с помощью художников из России и других стран. По ее словам, жители микрорайона проявили большой интерес к этому начинанию, в результате в микрорайон стали приезжать иностранные туристы, появилось больше парковок и произошли другие улучшения.
"Вы сказали то, о чем я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны, — отреагировал Путин. — И тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день".
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Комментарии3
Политика , Социология , Владимир Путин
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