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Началась регистрация на третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России» 

ТАСС 1 час назад
Стартовал третий сезон конкурса «Лидеры России»
Фото: РИА Новости
Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" начали прием заявок на участие в третьем сезоне проекта. Об этом сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей", руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров на первом заседании наблюдательного совета АНО, которое проходит в пятницу в Сочи под руководством президента РФ Владимира Путина.
"В новом сезоне "Лидеров России" мы оставим практически без изменений конкурсную структуру. Первый этап — онлайн-регистрация. Она стартует сегодня и продлится по 27 октября включительно", — сказал Комиссаров.
Он отметил, что в ходе регистрации участникам нужно будет заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и написать небольшое эссе. "Мы уже традиционно советуем не оставлять это на последний момент и выполнить эти задания оперативно, потому что все этапы строго ограничены по времени", — добавил руководитель конкурса.
По его словам, после регистрации будет дистанционный этап, в ходе которого участники пройдут ряд тестирований через интернет. "За этим этапом последуют очные полуфиналы и финал", — подчеркнул Комиссаров.
Заседание наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" проходит впервые. В июле был опубликован указ, согласно которому президент России возглавил совет. Членами совета, помимо Комиссарова, стали, в частности, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент Сбербанка Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.
Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.
Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.
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Комментарии
Политика , Елена Шмелева , Татьяна Голикова , Герман Греф , Михаил Котюков , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ , Сбербанк России , Правительство РФ
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