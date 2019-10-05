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Трамп одобрил введение безвизового режима с Польшей 

Российская Газета + ещё 10 6 часов назад
Трамп одобрил введение безвизового режима с Польшей
Фото: Российская Газета
В США для граждан Польши скоро начнет действовать безвизовый режим. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в пятницу перед журналистами в Белом доме. Он подчеркнул, что речь идет о «полной отмене виз».
Позже пресс-служба Белого дома уточнила, что Госдеп США официально выдвинул Польшу для вступления в программу безвизового въезда, а решение будет принимать министерство внутренней безопасности. Если Польша будет определена в качестве страны-участницы программы, «ее граждане будут иметь право на безвизовый въезд в Соединенные Штаты для бизнеса и туризма», — говорится в заявлении.
По мнению американских властей, отмена виз станет важным шагом в дальнейшем укреплении экономических, культурных и межличностных связей двух стран, пишет РИА Новости.
О своих планах отменить визы для граждан Польши Трамп сообщил во время сентябрьского визита в Вашингтон польского президента Анджея Дуды, который выражал надежду, что визы будут отменены до 25 декабря.
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Политика , В мире , Конфликты , США , Виза в США , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Госдеп США , Администрация США , РИА Новости , Польша
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