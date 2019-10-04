Россияне оценили Путина

Опрос показал, как россияне относятся к деятельности Путина

Дмитрия Медведева и По данным исследования, показатели одобрения деятельности премьер-министра РФ правительства России составили 38,5% и 42,4% соответственно. На вопрос о доверии самому главе кабмина утвердительно ответили 38,7% россиян, свидетельствуют данные опроса.

На вопрос "А если говорить о политиках: кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать имена. Среди опрошенных 31,5% выразили доверие Путину, 14,1% — министру обороны Сергею Шойгу , 11,3% — главе МИД РФ Сергею Лаврову , говорится в исследовании. О своем недоверии Жириновскому заявили 21,8% россиян, Медведеву — 21%.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то проголосовать за "Единую Россию" были бы готовы 32,5% россиян, за КПРФ — 15,3%, ЛДПР — 13%, "Справедливую Россию" — 5,9%. Еще 10,7% заявили, что проголосовали бы за непарламентские партии.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел с 23 по 29 сентября. В подобных опросах ВЦИОМ принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 года включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ, с 18 июня 2018 года ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.