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Опрос показал, как россияне относятся к деятельности Путина 

РИА Новости 1 час назад
Россияне оценили Путина
Фото: Р-Спорт
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил почти 65,4%, при этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили 71,4%, показал еженедельный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, показатели одобрения деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и правительства России составили 38,5% и 42,4% соответственно. На вопрос о доверии самому главе кабмина утвердительно ответили 38,7% россиян, свидетельствуют данные опроса.
Помимо этого граждане доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (37,8%) и главе КПРФ Геннадию Зюганову (35,2%), руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову (28,6%).
На вопрос "А если говорить о политиках: кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать имена. Среди опрошенных 31,5% выразили доверие Путину, 14,1% — министру обороны Сергею Шойгу, 11,3% — главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорится в исследовании. О своем недоверии Жириновскому заявили 21,8% россиян, Медведеву — 21%.
Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то проголосовать за "Единую Россию" были бы готовы 32,5% россиян, за КПРФ — 15,3%, ЛДПР — 13%, "Справедливую Россию" — 5,9%. Еще 10,7% заявили, что проголосовали бы за непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел с 23 по 29 сентября. В подобных опросах ВЦИОМ принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 года включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ, с 18 июня 2018 года ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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Политика , Социология , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Геннадий Зюганов , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Правительство РФ , ВЦИОМ
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