Эксперты допускают перенос ООН в Европу

Политолог допустил перенос сессии Генассамблеи ООН в Европу

Стало очевидно, что нужно как-то купировать подобные возможные риски в будущем. Мне кажется, что развитие событий по этому предложению вполне вероятно. Диалог нуждается в развитии, в гарантии возможности участия всех вовлечённых сторон, ‒ сказал Коньков в эфире радио Sputnik.

Как писал News.ru, с предложением о переносе из Нью-Йорка в Вену или Женеву сессий комитета Генассамблеи ООН по разоружению выступил первый зампостпред Дмитрий Полянский . Поводом для такого предложения стал визовый скандал.