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В МИД России напомнили, как литовцы грабили евреев в годы нацистской оккупации 

SM News 1 час назад
В МИД напомнили о постыдном прошлом литовцев
Фото: РИА Новости
В российском МИД напомнили о судьбах евреев в Литве в годы нацистской оккупации. Об этом в пятницу, 4 октября, говорится в посте министерства в соцсети Twitter. Ведомство обнародовало фрагменты доклада неправительственных организаций «Наследие Второй мировой войны в странах Балтии». Так, летом и осень 1941 года конфискацией имущества евреев осуществлялась и нацистскими оккупационными властями, и коллаборационистскими структурами, подчиненными «временному правительству Литвы».
«Уже в середине июля 41-го литовской администрацией Каунаса был издан приказ, предусматривавший переселение евреев в гетто и конфискацию недвижимого еврейского имущества в пользу городского самоуправления. Правомерность подобной практики несколько недель спустя была подтверждена утвержденными «временным правительством» указаниями о положении евреев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что людей обыскивали на предмет наличия у них денег или документов.
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Политика , МИД , Литва
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