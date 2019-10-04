В МИД напомнили о постыдном прошлом литовцев

В российском МИД напомнили о судьбах евреев в Литве в годы нацистской оккупации. Об этом в пятницу, 4 октября, говорится в посте министерства в соцсети Twitter. Ведомство обнародовало фрагменты доклада неправительственных организаций «Наследие Второй мировой войны в странах Балтии». Так, летом и осень 1941 года конфискацией имущества евреев осуществлялась и нацистскими оккупационными властями, и коллаборационистскими структурами, подчиненными «временному правительству Литвы».
«Уже в середине июля 41-го литовской администрацией Каунаса был издан приказ, предусматривавший переселение евреев в гетто и конфискацию недвижимого еврейского имущества в пользу городского самоуправления. Правомерность подобной практики несколько недель спустя была подтверждена утвержденными «временным правительством» указаниями о положении евреев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что людей обыскивали на предмет наличия у них денег или документов.
❗В Литве летом и осенью 1941 г. конфискация имущества евреев осуществлялась не только нацистскими оккупационными властями, но и коллаборационистскими структурами, подчиненными т.н. «временному правительству Литвы»▶️https://t.co/2p6h2Gq176 #ВОВ #ВМВ #ПравдаВторойМировой #Прибалтика pic.twitter.com/fqOSg48H1N— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 4, 2019