В МИД напомнили о постыдном прошлом литовцев

❗В Литве летом и осенью 1941 г. конфискация имущества евреев осуществлялась не только нацистскими оккупационными властями, но и коллаборационистскими структурами, подчиненными т.н. «временному правительству Литвы»▶️https://t.co/2p6h2Gq176 #ВОВ #ВМВ #ПравдаВторойМировой #Прибалтика pic.twitter.com/fqOSg48H1N— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 4, 2019