Лукашенко назвал Украину Россией в ходе встречи с Зеленским

Казус произошел на втором форуме регионов Украины и Белоруссии.

— "Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России…" — сказал Зеленскому белорусский лидер.

После этого Зеленский поправил его, сказав Лукашенко название своей страны.

В свою очередь белорусский лидер заявил ему, что испугался.

— Думал, неужели "Влмир Владимирович" сказал? — пошутил Лукашенко.

— Слава богу, нет! — ответил на это Зеленский.

Отмечается, что этот диалог рассмешил публику в зале, где проходит форум.