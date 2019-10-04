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Лукашенко назвал Украину Россией в ходе встречи с Зеленским 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Лукашенко назвал Украину Россией в ходе встречи с Зеленским
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским допустил оговорку, назвав Украину Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Казус произошел на втором форуме регионов Украины и Белоруссии.
— "Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России…" — сказал Зеленскому белорусский лидер.
После этого Зеленский поправил его, сказав Лукашенко название своей страны.
В свою очередь белорусский лидер заявил ему, что испугался.
— Думал, неужели "Влмир Владимирович" сказал? — пошутил Лукашенко.
— Слава богу, нет! — ответил на это Зеленский.
Отмечается, что этот диалог рассмешил публику в зале, где проходит форум.
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Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко
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