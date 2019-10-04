В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

Польша вряд ли откажется от российского газа, а заявления Варшавы направлены на то, чтобы выторговать себе выгодные условия. Об этом заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
"Такого рода заявления обычны для энергетического руководства страны, которое заинтересовано в изменении цен на газ. Но дело в том, что альтернативные способы поставки газа в Польшу, особенно в том, что касается СПГ, будут гораздо дороже Политические заявления — это одно, а экономика — совсем другое", — пояснил парламентарий.
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что к концу 2022 года страна полностью откажется от российского газа. К этому времени должен быть построен новый газопровод Baltic Pipe и расширен СПГ-терминал Свиноуйсьце.