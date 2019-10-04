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Путин проводит первое заседание набсовета платформы «Россия — страна возможностей» 

ТАСС + ещё 2 58 минут назад
Путин проводит заседание платформы «Россия — страна возможностей»
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей".
Как ожидается, в рамках совещания будут рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию.
Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет АНО "Россия — страна возможностей" возглавляет Путин.
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Политика , Владимир Путин , Сочи
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