Медведев подарил российский флаг кубинскому мавзолею

Премьер-министр Дмитрий Медведев в Гаване передал мавзолею неизвестного борца за независимость Кубы государственный флаг России и мемориальную доску в честь российских специалистов, участвовавших в реставрации Капитолия.

«На протяжении всего пути развития государства кубинцы чувствовали поддержку народа России… В память о русских добровольцах мы передаем кубинской стороне российский флаг для установки в мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы», — передает РИА «Новости» слова Медведева на открытии церемонии

Он напомнил, что в 1896 году трое русских добровольцев присоединились к кубинскому отряду, воевавшему против испанской армии на западе острова.

Медведев также передал Кубе памятную доску, посвященную восстановлению золотого покрытия купола национального Капитолия и реставрации статуи Республики.

«Уверен, что и нынешние, и будущие поколения кубинцев, все иностранные гости, которые приезжают в Гавану, будут восхищаться уникальностью архитектуры национального Капитолия и красотой статуи Республики», — добавил российский премьер.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес после переговоров подписали заявление, в котором идет речь об общих подходах на международной арене. Тогда же сообщалось, что Россия рассчитывает предоставить кредит Кубе на сумму 38 млн евро.