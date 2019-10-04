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Медведев подарил российский флаг кубинскому мавзолею 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Медведев подарил российский флаг кубинскому мавзолею
Фото: ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев в Гаване передал мавзолею неизвестного борца за независимость Кубы государственный флаг России и мемориальную доску в честь российских специалистов, участвовавших в реставрации Капитолия.
«На протяжении всего пути развития государства кубинцы чувствовали поддержку народа России… В память о русских добровольцах мы передаем кубинской стороне российский флаг для установки в мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы», — передает РИА «Новости» слова Медведева на открытии церемонии
Он напомнил, что в 1896 году трое русских добровольцев присоединились к кубинскому отряду, воевавшему против испанской армии на западе острова.
Медведев также передал Кубе памятную доску, посвященную восстановлению золотого покрытия купола национального Капитолия и реставрации статуи Республики.
«Уверен, что и нынешние, и будущие поколения кубинцев, все иностранные гости, которые приезжают в Гавану, будут восхищаться уникальностью архитектуры национального Капитолия и красотой статуи Республики», — добавил российский премьер.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес после переговоров подписали заявление, в котором идет речь об общих подходах на международной арене. Тогда же сообщалось, что Россия рассчитывает предоставить кредит Кубе на сумму 38 млн евро.
Напомним, в июле глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Российский премьер Дмитрий Медведев посетит Гавану в этом году.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Медведев , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Куба
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