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Решение Путина по Китаю назвали судьбоносным 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Решение Путина по Китаю назвали судьбоносным
Фото: ТАСС
Директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин оценил заявление президента Владимира Путина о том, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.
По словам Лузянина, «заявление Владимира Путина [по Китаю] — судьбоносное», передает РИА «Новости».
«Демонтаж Соединенными Штатами ДРСМД был больше ударом не по России, а по Китаю, так как 90% его ракетных вооружений — это ракеты такого класса», — отметил Лузянин.
«Если раньше в Китае волновались и говорили об американских и западных ПРО морского базирования, то теперь речь идет о развертывании именно на континенте, направленном в первую очередь против Китая. Российско-китайское взаимодействие в этой сфере для Китая и для России, но особенно для Китая, носит приоритетный характер в плане национальной безопасности в таком аспекте отчасти сдерживания, но прежде выравнивания баланса», — сказал Лузянин на полях заседания клуба «Валдай» в Сочи.
По словам директора Института Дальнего Востока РАН, один Китай этого сделать не сможет, так как у него уровень в сфере военно-стратегических вооружений более низкий.
По словам Лузянина, вскоре будет подписано российско-китайское военно-техническое соглашение взамен старого, 1993 года, в котором озвученные президентом тезисы, по-видимому, будут формализованы.
Накануне президент Владимир Путин на заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая «кардинальным образом повысит обороноспособность» КНР.
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Комментарии2
Политика , Сергей Лузянин , Владимир Путин , РАН , Валдайский клуб , РИА Новости , Китай
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