Россия предложила ООН перенести сессии ГА в Европу

Россия предложила ООН перенести сессии ГА из США в Европу

"Пока данный вопрос остается подвешенным, мы предлагаем взять паузу для его урегулирования в срочном порядке", — подчеркнул Полянский, добавив, что пока работу комитета необходимо перевести в формат неформальных консультаций. Заместитель постпреда РФ также поставил вопрос о переносе следующей сессии комитета за пределы США — в Вену или Женеву.

По мнению Полянского, речь идет не о цепочке случайностей, а о злостном нарушении Вашингтоном своих обязательств. Соединенные Штаты лишают всех возможности вести диалог по важнейшим вопросам разоружения и безопасности.