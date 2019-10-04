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Россия предложила ООН перенести сессии ГА из США в Европу 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
Россия предложила ООН перенести сессии ГА в Европу
Фото: EPA
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предложил сделать техническую паузу и перенести обсуждение вопросов международной безопасности на более поздний срок. Виной всему действия США. Госдеп отказался предоставить визы представителям российской делегации, планировавшим принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН.
"Пока данный вопрос остается подвешенным, мы предлагаем взять паузу для его урегулирования в срочном порядке", — подчеркнул Полянский, добавив, что пока работу комитета необходимо перевести в формат неформальных консультаций. Заместитель постпреда РФ также поставил вопрос о переносе следующей сессии комитета за пределы США — в Вену или Женеву.
По мнению Полянского, речь идет не о цепочке случайностей, а о злостном нарушении Вашингтоном своих обязательств. Соединенные Штаты лишают всех возможности вести диалог по важнейшим вопросам разоружения и безопасности.
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Комментарии4
Политика , Дмитрий Полянский , Генассамблея ООН , ООН , Госдеп США , США
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