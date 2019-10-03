Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17 

ТК «Звезда» + ещё 1 17 часов назад
Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17
Фото: ТК «Звезда»
По мнению парламентариев страны, необходимо всесторонне расследовать вопрос закрытия воздушного пространства в момент катастрофы.
Палата представителей парламента Нидерландов призвала к дальнейшему расследованию роли Украины в катастрофе рейса MH17. По мнению депутатов, необходимо установить, почему не было закрыто воздушное пространство над востоком страны во время боевых действий.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сначала осторожно отреагировал на данное предложение, подчеркнув, что правительство «не видит никаких причин для этого на законных основаниях». Однако после глава МИД согласился на «проведение инвентаризации возможностей такого расследования».
Изучение вопроса закрытия воздушного пространства в момент катастрофы, по мнению парламентариев, было бы важным для родственников жертв трагедии. Кроме того, напоминает издание NOS.nl, в 2015 году Совет безопасности Нидерландов уже постановил, что если бы Киев выполнил свои обязательства в сфере обеспечения безопасности, рейс MH17 полетел бы по другому маршруту и катастрофы бы не произошло.
Ранее Россия призвала Совместную следственную группу по расследованию трагедии MH17 сосредоточиться на беспристрастном анализе имеющихся данных для установления истинных причин трагедии.
Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Минобороны России в 2018 году предоставило доказательства того, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал Вооруженным силам Украины.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
ТК «Звезда»: последние новости
Командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet предъявлено обвинение Командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet предъявлено обвинение Легендарный бомбардировщик «Летающая крепость» разбился в США Легендарный бомбардировщик «Летающая крепость» разбился в США Шивелуч выбросил столб пепла на 9 километров: видео Шивелуч выбросил столб пепла на 9 километров: видео
Комментарии
Политика , В мире , Украина , Министерство обороны , Boeing , МИД , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи63
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России3
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского49
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг8
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст374
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение