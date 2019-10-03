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Медведев: Россия поддерживает требования Кубы о прекращении экономической блокады 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Медведев рассказал об отношениях РФ и Кубы
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам российско-кубинских переговоров назвал Кубу "действительно важным союзником России".
"Нынешняя встреча в очередной раз продемонстрировала, что Куба — это действительно важный союзник России в Латинской Америке, что наши отношения нацелены на перспективу и не подвержены никакой сиюминутной конъюнктуре, поскольку мы строим их на основе взаимного уважения и дружбы, которые связывают наши народы", — подчеркнул Медведев.
Премьер-министр отметил желание ряда государств создать "токсичную атмосферу" вокруг отношений России и Кубы и энергетическую блокаду острова.
"Диалог России и Кубы нравится далеко не всем. В последние месяцы ужесточилась энергетическая блокада Кубы со стороны США, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества России с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, а по сути провести энергетическую блокаду острова. Но опыт Кубы в течение практически 60-летнего противодействия эмбарго свидетельствует о том, что такие попытки все равно ничего не достигнут, как не достигнут никакого успеха и попытки давить на нашу страну", — сказал он.
Медведев также заявил, что Россия поддерживает требование Кубы о прекращении экономической блокады этой страны.
"Мы категорически выступаем против экономической, торговой, финансовой блокады Кубы. Мы полностью поддерживаем справедливые требования Гаваны о прекращении этой блокады", — сказал Медведев.
Российский премьер также отметил, что Москва и Гавана продолжат оказывать поддержку совместным инвестиционным проектам в различных сферах.
"Мы договорились и дальше оказывать активную поддержку совместным масштабным проектам в разных сферах — это и транспорт, и инфраструктура, и сельское хозяйство, и энергетика, и высокие технологии, и цифровое развитие", — сказал глава российского правительства.
Медведев также сообщил, что примет участие в церемонии запуска бурения первой горизонтальной скважины месторождения "Бока де Харуко" на Кубе.
"Завтра (в пятницу) я поеду поучаствовать в церемонии ввода в эксплуатацию нефтедобывающего комплекса "Зарубежнефти" (на месторождении) "Бока де Харуко". Там будет запускаться первый на Кубе проект по горизонтальному способу бурения скважин", — рассказал российский премьер.
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Комментарии3
Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , Куба
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