Медведев рассказал об отношениях РФ и Кубы

Медведев: Россия поддерживает требования Кубы о прекращении экономической блокады

"Нынешняя встреча в очередной раз продемонстрировала, что Куба — это действительно важный союзник России в Латинской Америке, что наши отношения нацелены на перспективу и не подвержены никакой сиюминутной конъюнктуре, поскольку мы строим их на основе взаимного уважения и дружбы, которые связывают наши народы", — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр отметил желание ряда государств создать "токсичную атмосферу" вокруг отношений России и Кубы и энергетическую блокаду острова.

"Диалог России и Кубы нравится далеко не всем. В последние месяцы ужесточилась энергетическая блокада Кубы со стороны США, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества России с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, а по сути провести энергетическую блокаду острова. Но опыт Кубы в течение практически 60-летнего противодействия эмбарго свидетельствует о том, что такие попытки все равно ничего не достигнут, как не достигнут никакого успеха и попытки давить на нашу страну", — сказал он.

Медведев также заявил, что Россия поддерживает требование Кубы о прекращении экономической блокады этой страны.

"Мы категорически выступаем против экономической, торговой, финансовой блокады Кубы. Мы полностью поддерживаем справедливые требования Гаваны о прекращении этой блокады", — сказал Медведев.

Российский премьер также отметил, что Москва и Гавана продолжат оказывать поддержку совместным инвестиционным проектам в различных сферах.

"Мы договорились и дальше оказывать активную поддержку совместным масштабным проектам в разных сферах — это и транспорт, и инфраструктура, и сельское хозяйство, и энергетика, и высокие технологии, и цифровое развитие", — сказал глава российского правительства.

Медведев также сообщил, что примет участие в церемонии запуска бурения первой горизонтальной скважины месторождения "Бока де Харуко" на Кубе.