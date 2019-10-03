Путин вспомнил свое высказывание о рае

Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае

Президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании клуба "Валдай" ответил на просьбу развить свою аллегорию про рай для россиян и незавидную судьбу для агрессоров в случае нападения на РФ

"Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос модератора дискуссии: "За этот год мы к раю ближе стали?"

Путин также заметил, что за минувший год ситуация с безопасностью в мире "лучше не стала", а наоборот — "она ухудшилась в связи с выходом США" из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

На прошлом заседании "Валдая" в октябре 2018 года российский лидер говорил о том, что в случае нанесения удара по России агрессор будет уничтожен ответным ударом.

Тогда Путин сказал: "Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".