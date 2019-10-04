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Путин: Россия поможет Китаю защититься от ракет 

Ura.Ru + ещё 9 1 час назад
Россия занимается разработкой для Китая системы предупреждения о ракетном нападении. По словам российского президента Владимира Путина, эта система серьезно повысит обороноспособность КНР.
«Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР», — заявил российский лидер на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, его слова приводит RNS. По словам президента, в данный момент система предупреждения о ракетном нападении есть только в России и Соединенных Штатах.
По словам Путина, РФ и Китай продолжают развивать двусторонние отношения в разных сферах: энергетике, авиастроении, космосе, сельском хозяйстве. »«У нас беспрецедентно высокий уровень доверия, сотрудничества. Это союзнические отношения… это отражается на экономике», — отметил президент.
Говоря о самих отношениях Москвы с Пекином, Путин отметил, что их характер является союзническим.
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Комментарии69
Политика , Видео , Войска , Оружие , Валдайский клуб , Китай
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