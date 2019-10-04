Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Причиной выхода США из ДРСМД была не Россия и не мифические нарушения договора Москвой, а интересы Соединенных Штатов в Азии. Такое мнение высказал на заседании клуба "Валдай" в Сочи президент РФ Владимир Путин. Он пообещал зеркальный ответ в случае возникновения угроз со стороны Вашингтона.
"Будем смотреть за дальнейшими шагами. Где в Азии появятся, как, кому будут угрожать. Хорошо это или нет? Очень плохо", — подчеркнул российский лидер. Путин дал понять, что есть еще определенные возможности для урегулирования сложной ситуации.
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свои действия Вашингтон объяснил отказом России уничтожить новые крылатые ракеты 9М729. В Кремле ответили, что технические характеристики данного типа находятся в пределах разрешенных договором параметров.
Российская Газета: последние новости
Путин указал американскому журналисту на искажение смысла своих слов Путин указал американскому журналисту на искажение смысла своих слов В МИД ответили на сообщения о "российском спецназе" в Норвегии В МИД ответили на сообщения о "российском спецназе" в Норвегии Путин не разделил восторгов от выступления Греты Тунберг в ООН Путин не разделил восторгов от выступления Греты Тунберг в ООН
Политика , Видео , В мире , Оружие , Дональд Трамп , Владимир Путин , Валдайский клуб , Москва , США , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отказались выдавать визы еще одной делегации РФ
США отказались выдавать визы еще одной делегации РФ3
Украина анонсировала новый обмен пленными с РФ
Украина анонсировала новый обмен пленными с РФ5
Школьник умер через день после выписки из больницы
Школьник умер через день после выписки из больницы1
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Путин: Россия поможет Китаю защититься от ракет
Путин: Россия поможет Китаю защититься от ракет102
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение