Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е 

РИА Новости 41 минуту назад
Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны
Фото: РИА Новости
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
"Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000-го года вышла моя статья, она называлась "Россия на рубеже тысячелетий". Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории", — рассказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, "наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще подверглись агрессии со стороны международного терроризма".
"Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты", — подчеркнул Путин.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
Последние новости
Жена Боярского прокомментировала его выходку на парковке Жена Боярского прокомментировала его выходку на парковке Названо самое вредное мясо Названо самое вредное мясо "Нафтогаз": Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой "Нафтогаз": Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой
Комментарии2
Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотни головорезов: Путин предупредил Россию об угрозе
Сотни головорезов: Путин предупредил Россию об угрозе217
Между США и Россией разразился крупный скандал
Между США и Россией разразился крупный скандал131
«Мы шокированы»: Москва ополчилась на Норвегию
«Мы шокированы»: Москва ополчилась на Норвегию464
«Никогда не сдам Украину»: Зеленский записал видеообращение
«Никогда не сдам Украину»: Зеленский записал видеообращение
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина315
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение