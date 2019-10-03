Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин

"Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000-го года вышла моя статья, она называлась "Россия на рубеже тысячелетий". Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории", — рассказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, "наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще подверглись агрессии со стороны международного терроризма".