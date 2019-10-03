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Путин дал оценку 1990-м годам в России 

Рамблер 51 минуту назад
Путин дал оценку 1990-м годам в России
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин назвал 1990-е годы одним из самых трудных периодов в истории РФ.
Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», Путин заявил, что в это время Россия находилась на грани гражданской войны.
«Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики», — приводит РИА «Новости» слова президента.
Как заявил президент, избежать гражданской войны и разрешить «острейшие внутриполитические, экономические, социальные кризисы» удалось благодаря «исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России».
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Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб , РИА Новости
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