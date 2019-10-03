Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД России прокомментировали возможность визита нового советника Трампа 

Rambler News Service + ещё 1 42 минуты назад
Новый советник Трампа может приехать в Москву
Фото: РИА Новости
Приглашение в Россию помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена было отправлено, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«У господина О'Брайена есть приглашение от секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева посетить нашу страну. Сроки подлежат дальнейшему согласованию», — сказал он.
Ранее о том, что визит может произойти в ближайшее время заявил в своем прощальном интервью газете «Коммерсант» посол США в Москве Джон Хантсман. Он пояснил, что О'Брайен может приехать для встречи с секретарем российского совета безопасности Николаем Патрушевым.
Ожидается, что главной темой обсуждения станет возможность продления договора СНВ-3. 22 августа и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности по вопросу ракетных испытаний США, заявил, что договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) находится в зоне риска после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
Rambler News Service: последние новости
США снова не выдали визы российским дипломатам США снова не выдали визы российским дипломатам Захарова прокомментировала сообщения СМИ о российском спецназе в Норвегии Захарова прокомментировала сообщения СМИ о российском спецназе в Норвегии Путин оценил работу Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе Путин оценил работу Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе
Комментарии1
Политика , В мире , Конфликты , США , Украина , Джон Хантсман , Сергей Рябков , Дмитрий Полянский , Николай Патрушев , Роберт О'брайен , МИД , ООН , Совет безопасности РФ , Газета "Коммерсантъ" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Визовая война» с Россией: США нанесли новый удар
«Визовая война» с Россией: США нанесли новый удар12
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно354
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов394
Между США и Россией разразился крупный скандал
Между США и Россией разразился крупный скандал328
Киев объявил о новом обмене пленными
Киев объявил о новом обмене пленными
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение