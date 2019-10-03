Новый советник Трампа может приехать в Москву

Приглашение в Россию помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена было отправлено, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«У господина О'Брайена есть приглашение от секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева посетить нашу страну. Сроки подлежат дальнейшему согласованию», — сказал он.
Ранее о том, что визит может произойти в ближайшее время заявил в своем прощальном интервью газете «Коммерсант» посол США в Москве Джон Хантсман. Он пояснил, что О'Брайен может приехать для встречи с секретарем российского совета безопасности Николаем Патрушевым.
Ожидается, что главной темой обсуждения станет возможность продления договора СНВ-3. 22 августа и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности по вопросу ракетных испытаний США, заявил, что договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) находится в зоне риска после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).