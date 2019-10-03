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Путин уверен, что в мировом «концерте» стран должен учитываться голос каждого государства 

ТАСС + ещё 3 57 минут назад
Путин призвал страны учитывать голос каждого государства
Фото: ТАСС
Единообразие всех стран мира невозможно, а значит нужно учитывать мнения и интересы каждого участника международных отношений. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что все государства в мире разные, а поэтому "единообразие и универсализация невозможны по определению".
"Нужна система, при которой различные ценности, идеи, традиции сосуществуют, взаимодействуют и обогащают друг друга, и при этом сохраняют и подчеркивают свои особенности и различия", — сказал Путин.
Президент РФ напомнил, что в дипломатии XIX века был термин "концерт великих держав" (речь идет о системе международных отношений после Венского конгресса 1814-1815 годов — прим. ТАСС).
"Сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте моделей развития, интересов, культур и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а, наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни", — сказал он.
Он заключил, что именно между самостоятельными, суверенными государствами "могут выстраиваться по-настоящему взаимоуважительные, прагматичные, а значит — предсказуемые и прочные отношения".
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Комментарии
Политика , Другое , Владимир Путин , Валдайский клуб , ИТАР-ТАСС
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