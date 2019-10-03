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Путин оценил успехи сирийского урегулирования 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Путин оценил успехи сирийского урегулирования
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сирийское урегулирование может стать моделью разрешения региональных конфликтов.
"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем, в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь — крайне вынужденное исключение", — сказал он во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".
Президент указал, что в Сирии "мы столкнулись с попыткой создания целого террористического квазигосударства".
"С настоящей, я говорю это без преувеличения, с настоящей террористической армией", — заявил Путин.
Порой кажется, отметил Путин, что многие новые и хронические проблемы, кризисы слишком запутаны, даже подход к ним не обозначен.
"Сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий. И на сирийском направлении Россия вместе с партнерами, конечно, в одиночку мы не смогли бы этого сделать никогда, придерживаясь и следуя нормам международного права, уважая суверенитет, думая о жизни и безопасности людей, все же многое сделали. Именно на основе таких подходов можно решить и другие имеющиеся проблемы в мире, в том числе в Азии", — указал президент.
Шестнадцатое ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года — "Заря Востока и мировое политическое устройство".
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Комментарии2
Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб
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