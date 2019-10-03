Путин оценил успехи сирийского урегулирования

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сирийское урегулирование может стать моделью разрешения региональных конфликтов.

"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем, в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь — крайне вынужденное исключение", — сказал он во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".

Президент указал, что в Сирии "мы столкнулись с попыткой создания целого террористического квазигосударства".

"С настоящей, я говорю это без преувеличения, с настоящей террористической армией", — заявил Путин.

Порой кажется, отметил Путин, что многие новые и хронические проблемы, кризисы слишком запутаны, даже подход к ним не обозначен.

"Сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий. И на сирийском направлении Россия вместе с партнерами, конечно, в одиночку мы не смогли бы этого сделать никогда, придерживаясь и следуя нормам международного права, уважая суверенитет, думая о жизни и безопасности людей, все же многое сделали. Именно на основе таких подходов можно решить и другие имеющиеся проблемы в мире, в том числе в Азии", — указал президент.

Шестнадцатое ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года — "Заря Востока и мировое политическое устройство".