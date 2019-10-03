Путин назвал Россию гарантом мирового порядка

«Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка, и я уверен, так будет и дальше. Особенно это будет эффективно, если мы будем работать вместе», — сказал Путин.

По его словам, несмотря на наличие нерешенных проблем в стране, политическая стабильность позволяет занимать место среди ведущих держав мира.

«У нас еще действительно много нерешенных проблем в России. Вместе с тем благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа, Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих, влиятельных и ответственных держав планеты», — отметил президент.

Путин отметил, что в 90-ые годы прошлого века Россия пережила один из самых трудных периодов своей истории и стояла у черты, за которой мог стоять развал страны.

«Мы тогда могли, конечно, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет, оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России, наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — сказал президент.

Россия за это время получила уникальный опыт, который может быть востребован в мире, отметил Путин.