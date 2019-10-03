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Путин назвал Россию гарантом мирового порядка 

Rambler News Service + ещё 6 58 минут назад
Путин назвал Россию гарантом мирового порядка
Фото: РИА Новости
Россия полностью выполняет и будет выполнять обязанности гаранта существующего в мире порядка, сообщил президент России Владимир Путин на Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка, и я уверен, так будет и дальше. Особенно это будет эффективно, если мы будем работать вместе», — сказал Путин.
По его словам, несмотря на наличие нерешенных проблем в стране, политическая стабильность позволяет занимать место среди ведущих держав мира.
«У нас еще действительно много нерешенных проблем в России. Вместе с тем благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа, Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих, влиятельных и ответственных держав планеты», — отметил президент.
Путин отметил, что в 90-ые годы прошлого века Россия пережила один из самых трудных периодов своей истории и стояла у черты, за которой мог стоять развал страны.
«Мы тогда могли, конечно, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет, оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России, наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — сказал президент.
Россия за это время получила уникальный опыт, который может быть востребован в мире, отметил Путин.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб , Сочи
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