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Путин назвал историческим шагом Трампа его решение начать прямые переговоры с КНДР 

ТАСС 24 минуты назад
Путин назвал историческим шагом переговоры Трампа с КНДР
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин назвал историческим шагом решение президента США Дональда Трампа начать непосредственные переговоры с КНДР. Об этом Путин заявил в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"Многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, вопспринимали ее не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг, преодолеть непонимание и отчуждение, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс", — сказал он.
По его словам, прямой разговор США и КНДР без "привычной грубой риторики" дал надежду на мирное урегулирование, но впереди большой путь.
"Как только США решились на прямой разговор с КНДР, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, весьма грубой, вплоть до оскорблений, риторики, появилась надежда на мирное урегулирование. Конечно, мы видим, что впереди много нерешенных проблем и впереди еще большой путь. Тут нужно отдать должное неординарным шагам Трампа", — сказал Путин.
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Комментарии1
Политика , Азия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Чен Ким , Дональд Трамп , Владимир Путин , Валдайский клуб , КНДР
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