Путин назвал историческим шагом переговоры Трампа с КНДР

Путин назвал историческим шагом Трампа его решение начать прямые переговоры с КНДР

"Многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, вопспринимали ее не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг, преодолеть непонимание и отчуждение, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс", — сказал он.

По его словам, прямой разговор США и КНДР без "привычной грубой риторики" дал надежду на мирное урегулирование, но впереди большой путь.