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Путин заявил, что глобальные проблемы невозможно решать без Азии
ТАСС
1 час назад
Комментарии
Глобальные проблемы невозможно решать без Азии, это делает легитимность таких решений сомнительной — Путин.
Путин считает возможным сценарий, когда мировой порядок исчезнет, но рассчитывает на его сохранение.
Новость допаолняется
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