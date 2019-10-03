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Путин заявил, что глобальные проблемы невозможно решать без Азии 

ТАСС 1 час назад
Глобальные проблемы невозможно решать без Азии, это делает легитимность таких решений сомнительной — Путин.
Путин считает возможным сценарий, когда мировой порядок исчезнет, но рассчитывает на его сохранение.
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