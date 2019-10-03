Путин заявил, что глобальные проблемы невозможно решать без Азии

Глобальные проблемы невозможно решать без Азии, это делает легитимность таких решений сомнительной — Путин.

Путин считает возможным сценарий, когда мировой порядок исчезнет, но рассчитывает на его сохранение.

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