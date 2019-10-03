В ПАСЕ призвали отказаться от клише холодной войны

Толстой с трибуны ПАСЕ призвал отказаться от клише времен холодной войны

"Не надо двойных стандартов. Давайте будем исходить из общего понимания прав человека, права каждого на свободу мнения, давайте закончим с этими клише времен холодной войны", — обратился Толстой к залу.

В четверг в ПАСЕ в рамках так называемых текущих дебатов обсуждается тема московских протестов.

"Мы здесь для того, чтобы представить вам факты, о которых вы, к сожалению, не говорите, — продолжил он. — Когда обвиняют московские власти в том, что была применена сила к манифестантам, как-то закрывают глаза на другие случаи, которые происходят в том числе в других странах".

Говоря об отказе в регистрации ряду кандидатов на сентябрьских выборах в Мосгордуму , политик напомнил, что такое решение было принято "по 50 кандидатам из 400 в силу того, что они не соблюли российское законодательство". "39 из них, чьи имена здесь звучали, представили фальшивые подписи, подписи умерших людей. И это было установлено избирательными комиссиями", — подчеркнул он.

"На протесты, которые не были санкционированы и подстрекались в том числе и внешними силами, вышло 20 тыс. человек, из них 2,7 тыс., действительно, были задержаны. И из этих 2,7 тыс. 2 685 человек были отпущены в течение трех часов из полиции. О каких репрессиях вы говорите, уважаемые коллеги?" — отметил Толстой.

Он обратил внимание, что в России "не применяют спецсредства в отношении демонстрантов, как во многих странах Европы, не стреляют резиновыми пулями".

"У нас нет раненых и тем более убитых в результате столкновений с полицией. Те имена, которые здесь звучали, люди, которые были осуждены к лишению свободы, нападали на полицейских", — подчеркнул он.

Вице-спикер отметил, что в Италии за это закон предусматривает пять лет заключения, во Франции — три года, в Германии — пять лет.