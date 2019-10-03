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Толстой с трибуны ПАСЕ призвал отказаться от клише времен холодной войны 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В ПАСЕ призвали отказаться от клише холодной войны
Фото: РИА Новости
Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал ассамблею отказаться от двойных стандартов и учитывать факты при обсуждении несанкционированных митингов, которые прошли в Москве в конце июля и в августе этого года.
"Не надо двойных стандартов. Давайте будем исходить из общего понимания прав человека, права каждого на свободу мнения, давайте закончим с этими клише времен холодной войны", — обратился Толстой к залу.
В четверг в ПАСЕ в рамках так называемых текущих дебатов обсуждается тема московских протестов.
"Мы здесь для того, чтобы представить вам факты, о которых вы, к сожалению, не говорите, — продолжил он. — Когда обвиняют московские власти в том, что была применена сила к манифестантам, как-то закрывают глаза на другие случаи, которые происходят в том числе в других странах".
Говоря об отказе в регистрации ряду кандидатов на сентябрьских выборах в Мосгордуму, политик напомнил, что такое решение было принято "по 50 кандидатам из 400 в силу того, что они не соблюли российское законодательство". "39 из них, чьи имена здесь звучали, представили фальшивые подписи, подписи умерших людей. И это было установлено избирательными комиссиями", — подчеркнул он.
"На протесты, которые не были санкционированы и подстрекались в том числе и внешними силами, вышло 20 тыс. человек, из них 2,7 тыс., действительно, были задержаны. И из этих 2,7 тыс. 2 685 человек были отпущены в течение трех часов из полиции. О каких репрессиях вы говорите, уважаемые коллеги?" — отметил Толстой.
Он обратил внимание, что в России "не применяют спецсредства в отношении демонстрантов, как во многих странах Европы, не стреляют резиновыми пулями".
"У нас нет раненых и тем более убитых в результате столкновений с полицией. Те имена, которые здесь звучали, люди, которые были осуждены к лишению свободы, нападали на полицейских", — подчеркнул он.
Вице-спикер отметил, что в Италии за это закон предусматривает пять лет заключения, во Франции — три года, в Германии — пять лет.
"И в России тоже существует закон, который ограждает полицейских от подобного рода нападений", — указал глава делегации РФ.
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Комментарии
Политика , Петр Толстой , Мосгордума , Госдума , Совет Европы , Правительство Москвы , Москва
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