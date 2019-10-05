Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Он отметил, что педагогическое мастерство и мудрость, всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Путин пожелал учителям успехов и подчеркнул, что от их самоотдачи зависит, сможет ли школа отвечать вызовам времени.

Президент также отметил "целое созвездие" молодых преподавателей и директоров школ.

Ранее сообщалось, что в России выбрали Учителя года.

5 октября отмечается День учителя.