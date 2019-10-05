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Путин поздравил педагогов с Днем учителя 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Он отметил, что педагогическое мастерство и мудрость, всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Путин пожелал учителям успехов и подчеркнул, что от их самоотдачи зависит, сможет ли школа отвечать вызовам времени.
Президент также отметил "целое созвездие" молодых преподавателей и директоров школ.
Ранее сообщалось, что в России выбрали Учителя года.
5 октября отмечается День учителя.
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Политика , Образование , Биология , Владимир Путин
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