Пока они пекут блины, Запад скрипит зубами от злости

Svenska Dagbladet (Швеция): образ Си и Путина все больше раздражает США

Svenska Dagbladet (Швеция) . Они вместе готовят еду, празднуют дни рождения и называют друг друга лучшими друзьями. Российский президент Путин и китайский лидер Си Цзиньпин продолжают укреплять связи между своими странами. США ЕС сами толкнули их в объятия друг друга, а теперь скрипят зубами от злости, пишет газета

Они вместе готовят еду, празднуют дни рождения и называют друг друга лучшими друзьями. Российский президент Путин и китайский лидер Си Цзиньпин продолжают укреплять связи между своими странами. А подтолкнули их друг к другу США и ЕС.

Не так часто можно увидеть государственного лидера, который готовит еду. Но если уж вы это видите, будьте уверены, что все срежиссировано. Так что когда Владимир Путин и Си Цзиньпин надели голубые передники и с кухонными лопатками наготове начали печь блины перед толпой фотографов, это было вовсе не случайно (а потом они пили водку и ели блинчики с красной икрой).

Это было в сентябре 2018 года, когда президенты встретились в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке , куда Путин пригласил более 6 тысяч участников из 60 разных стран, чтобы обсудить экономическое развитие Восточной России.

За последние два года появилось множество подобных фотографий Си и Путина. Они едят мороженое, чокаются шампанским, посещают достопримечательности и выглядят так, словно им вместе очень хорошо. Кроме того, прошлым летом президенту Путину вручили китайский Орден дружбы — высший знак отличия, какой только может иностранец получить от китайского правительства. Учитывая, что Путин первым в истории получил такой орден, поневоле задумываешься, не для российского ли президента специально он был учрежден.

К тому же оба лидера неоднократно публично хвалились этой дружбой.

«Си — единственный из всех мировых лидеров, с которым я готов праздновать свой день рождения. У меня никогда не было подобных отношений ни с кем другим», — сказал Путин в интервью китайскому телевидению в прошлом году, имея в виду свой 61 день рождения, когда он вместе с Си удалился «выпить водки, закусывая мясным ассорти» после встречи с премьер-министрами и президентами стран Тихоокеанского региона.

Си Цзиньпин в свою очередь назвал российского президента «лучшим другом и близким коллегой» на встрече в Москве прошлым летом, а также подчеркнул, что в Россию он ездит чаще, чем в другие страны.

Что значат эти обоюдные проявления нежности, и к чему они именно сейчас?

Эта дружба глубоко логична (как и срежиссированные фотографии). Путин и Си разделяют множество общих принципов и оба управляют своими странами авторитарно. Китай и Россия часто выступают единым фронтом в международном контексте, в особенности в Совбезе ООН . Но в первую очередь они оба стремятся держаться вместе в борьбе против США и в некоторой степени против ЕС.

Китай страдает от торговой войны с Дональдом Трампом и США. Рост экономики застопорился, и президент Си вынужден искать новые пути, чтобы добиться цели и сделать свою страну сверхдержавой. На России сильно сказались санкции, введенные Брюсселем и Вашингтоном после аннексии Крыма в 2014 году, кроме того, она, по мнению западного мира, заняла не ту сторону в сирийском конфликте, поддерживая диктатора Асада.

Едва ли кто-то стремился к этому намеренно, но вышло так, что Путина и Си толкнули в объятия друг друга, а сейчас им явно нужны новые экономические связи между странами.

И эти связи ширятся. Прошлым летом два лидера заключили ряд новых договоров обо всем от энергетики до торговли. Они строят новые газопроводы, в России возводится китайский автомобильный завод, который будет ежегодно выпускать 80 тысяч машин, российские компании участвуют в создании новой атомной станции в Китае, а через общую границу прокладываются новые мосты и дороги.

Объявлено, что ближайшие два года пройдут под знаком российско-китайского сотрудничества, в ходе чего особое внимание будет уделяться науке, технике и инновациям. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос на целых 25% и достиг 1000 миллиардов крон (примерно 7 500 миллиардов рублей).

Как будто чтобы еще больше разозлить США, Китай и Россия договорились, что торговля будет осуществляться в рублях и юанях, а не в долларах, которые обычно используются в международных транзакциях.

Из-за этих отношений многие по ту сторону Атлантики скрипят зубами. Мировая карта вот-вот будет перерисована из-за политики президента Трампа, и то, что Россия и Китай при этом сближаются, мягко говоря, некстати.

И, конечно, кажется очень необычным, что прошлым летом Си Цзиньпин воспользовался случаем и назвал себя и президента Путина защитниками либерального миропорядка.

«Растет протекционизм, и принимается все больше однобоких решений. Китай и Россия вместе с международным сообществом будут действовать ответственно и защищать многостороннюю торговую систему, которая основана на международных законах», — заявил Си во время визита в Москву, явно намекая на Трампа.

Дружба Си и Путина в ближайшее время не прекратится — слишком уж она выгодна. Так что мы увидим еще не одну фотографию общения «лучших друзей».