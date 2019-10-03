«Мы шокированы»: Захарова уличила Норвегию в русофобской активности

«Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части, не знаю, возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии, но результат очевидный мы увидели в СМИ этого государства», — приводит Regnum слова Захаровой.

По словам представителя МИД, сообщения в СМИ о мнимом присутствии российских шпионов и спецназа в Норвегии — «это какой-то уже апофеоз беспринципности и отхода от принципиальной не только этики, но профессиональных норм журналистики».

Захарова отметила, что последнее время в Норвегии проводится систематическая работа по созданию врага в лице России.

Ранее норвежская газета AldriMer сообщила, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии действуют бойцы российского спецназа под видом штатских. В МИД России эту информацию опровергли, назвав грубой провокацией.