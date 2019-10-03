Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы шокированы»: Захарова уличила Норвегию в русофобской активности 

Рамблер + ещё 3 9 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросами сообщения в норвежских СМИ о проникновении российского спецназа на территорию Норвегии.
«Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части, не знаю, возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии, но результат очевидный мы увидели в СМИ этого государства», — приводит Regnum слова Захаровой.
По словам представителя МИД, сообщения в СМИ о мнимом присутствии российских шпионов и спецназа в Норвегии — «это какой-то уже апофеоз беспринципности и отхода от принципиальной не только этики, но профессиональных норм журналистики».
Захарова отметила, что последнее время в Норвегии проводится систематическая работа по созданию врага в лице России.
Ранее норвежская газета AldriMer сообщила, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии действуют бойцы российского спецназа под видом штатских. В МИД России эту информацию опровергли, назвав грубой провокацией.
Комментарии24
Политика , Видео , Другое , Мария Захарова , МИД , ИА REGNUM , Норвегия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина268
На Украине пообещали налет на Севастополь
На Украине пообещали налет на Севастополь146
Путин уволил пять генералов
Путин уволил пять генералов149
Соловьев обозвал татарина мразью и пожалел
Соловьев обозвал татарина мразью и пожалел373
Москве пообещали скорый первый снег
Москве пообещали скорый первый снег1
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение