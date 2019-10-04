«Майдан» Ельцина: последний гвоздь в гроб Союза

События в Москве 3-4 октября 1993 года сейчас называют по-разному. Для одних это «Октябрьское восстание 1993 года» и «Ельцинский переворот», для других — «спасение демократии». Однако очевидно, что эти события были во многом определяющими для России и для Украины.
В какой-то степени октябрьский кризис в Москве был проявлением некой «матрицы», характерной для многих стран на постсоветском пространстве. В частности, черты тех событий не раз проявлялись в ходе политических кризисов на Украине.
Развитие конфликта
Отношения между Съездом народных депутатов РСФСР и президентом Борисом Ельциным изначально были не фонтан. Просто до распада СССР это не было так очевидно, поскольку обе силы были объединены противостоянием с союзным центром. Однако, с формированием правительства Егора Гайдара конфликт обострился — не то, чтобы председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов и вице-президент Александр Руцкой были противниками рыночной экономики, но действия реформаторского правительства кого угодно могли ввести в оторопь.
Самое же интересное, что правительство Виктора Черномырдина ничего принципиально нового в реализуемую программу реформ не внесло (через 20 с лишком лет эту же ошибку филигранно повторил Владимир Гройсман, от которого ждали пересмо