«Майдан» Ельцина: последний гвоздь в гроб Союза

«Майдан» Ельцина: последний гвоздь, забитый в гроб Союза

События в Москве 3-4 октября 1993 года сейчас называют по-разному. Для одних это «Октябрьское восстание 1993 года» и «Ельцинский переворот», для других — «спасение демократии». Однако очевидно, что эти события были во многом определяющими для России и для Украины

В какой-то степени октябрьский кризис в Москве был проявлением некой «матрицы», характерной для многих стран на постсоветском пространстве. В частности, черты тех событий не раз проявлялись в ходе политических кризисов на Украине.

Развитие конфликта