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Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство 

Российская Газета 2 часа назад
Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство
Фото: РИА Новости
На полях заседания клуба "Валдай" в Сочи президенты России и Азербайджана провели отдельную встречу. Владимир Путин отметил паузу в личных контактах, но подчеркнул, что, несмотря на это, отношения между двумя странами развиваются успешно. "Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 млрд долларов", — привел он цифры.
Российский лидер верит в хорошие перспективы. "Имею в виду планы, автор которых — президент Азербайджана в значительной степени, — уточнил он. — Мы со своей стороны делаем тоже все от нас зависящее, чтобы эти конкретные крупные проекты были реализованы". Путин также предложил поговорить о том, как складываются отношения по другим направлениям.
"Как вы отметили, мы уже какое-то время не встречались, точнее — четыре месяца, — подсчитал Алиев. — Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов. В прошлом году между нами было проведено четыре встречи". Азербайджанский президент охарактеризовал отношения двух стран как отношения стратегических партнеров.
"Товарооборот растет — и в прошлом году, и в этом году", — констатировал азербайджанский лидер. "Для нас Россия — важнейший партнер, друг, добрый сосед, — сказал он. — Мы очень дорожим этими отношениями".
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб , Азербайджан , Сочи
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