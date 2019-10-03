Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство

Российский лидер верит в хорошие перспективы. "Имею в виду планы, автор которых — президент Азербайджана в значительной степени, — уточнил он. — Мы со своей стороны делаем тоже все от нас зависящее, чтобы эти конкретные крупные проекты были реализованы". Путин также предложил поговорить о том, как складываются отношения по другим направлениям.

"Как вы отметили, мы уже какое-то время не встречались, точнее — четыре месяца, — подсчитал Алиев. — Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов. В прошлом году между нами было проведено четыре встречи". Азербайджанский президент охарактеризовал отношения двух стран как отношения стратегических партнеров.

"Товарооборот растет — и в прошлом году, и в этом году", — констатировал азербайджанский лидер. "Для нас Россия — важнейший партнер, друг, добрый сосед, — сказал он. — Мы очень дорожим этими отношениями".